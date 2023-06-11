Кириленко отметил пользу товарищеских матчей с белорусами для баскетбольной сборной России

Россияне провели два матча с белорусами в Москве, проиграв первый и выиграв второй

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Товарищеские матчи против сборной Белоруссии по баскетболу стали для российской команды очень полезными. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В воскресенье сборная России в Москве обыграла белорусов со счетом 83:78. 9 июня команды также встречались в Москве, тогда сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии.

"Белорусы показывают хороший баскетбол, они борются, и это тот соперник, который сейчас нам нужен. Понятно, что мы хотим видеть топовые сборные, но сейчас это невозможно. В нынешних условиях мы провели две крайне полезные товарищеские игры. И результат вообще не важен, хотя никто не хочет проигрывать. И то, что прошлый матч проиграли, это не хорошо, но и не трагедия. Сегодня тем более победа была за нами", - сказал Кириленко.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.