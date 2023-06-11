Свищев заявил, что ISU может стать банкротом из-за отстранения россиян

Международный союз конькобежцев оставил в силе решение о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) может стать банкротом из-за недопуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом ТАСС в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

11 июня пресс-служба ISU сообщила, что совет организации оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Не услышали чиновники ISU рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС), чтобы допускать россиян до соревнований, - сказал Свищев. - Это странное поведение чиновников. Они говорят, что перестали зарабатывать из-за отсутствия россиян. И при этом греют животы на Пхукете, тратя на это миллионы долларов".

"Если так дальше пойдет, ISU останется без денег и может стать банкротом", - отметил парламентарий.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам.