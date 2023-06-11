ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу

В решающем матче московская команда в серии пенальти оказалась сильнее "Краснодара"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в воскресенье на московском стадионе "Лужники".

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У "Краснодара" отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Рекордсменом по числу побед в Кубке России является московский "Локомотив", выигрывавший трофей девять раз. ЦСКА завоевал первый титул с 2016 года, тогда красно-синие стали чемпионами России.

"Краснодар" второй раз играл в финале Кубка России, впервые команда принимала участие в главном матче турнира в 2014 году, где в серии пенальти уступила "Ростову".

Финальный матч Кубка России прошел на стадионе "Лужники" в десятый раз, финал предыдущего розыгрыша кубка страны также прошел на "Лужниках". Тогда московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл столичное "Динамо". Главные игры турнира также проходили на арене в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007 годах.