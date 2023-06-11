Колосков назвал матч "Краснодар" - ЦСКА одним из худших финалов Кубка России по футболу

Армейцы выиграли Кубок России, победив "Краснодар" в серии пенальти

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уровень суперфинала Фонбет - Кубка России по футболу между "Краснодаром" и ЦСКА был худшим из всех решающих матчей за трофей. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Армейцы выиграли Кубок России, победив "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 на столичном стадионе "Лужники". Основное время завершилось со счетом 1:1.

"В игре у [вратаря ЦСКА Игоря] Акинфеева не было особо шансов проявить себя, так как не было супермоментов. У "Краснодара" был момент, он и забил. В серии пенальти, совершенно очевидно, кубок выиграл Акинфеев", - сказал Колосков.

"Для меня это была рядовая игра чемпионата России, примитивная. Ни кубковой страсти, ни мастерства игроков не было видно, футболисты еле ползали. Это один из самых худших финалов, которые я видел в жизни. О том, чтобы сравнивать его с вчерашним финалом Лиги чемпионов, речи быть не может. Его даже нельзя сравнивать с прошлогодним финалом "Спартак" - "Динамо". Вот там были страсти, мастерство, все кипело и бурлило, а тут была такая мертвая игра", - добавил он.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Московский клуб завоевал первый титул с 2016 года, тогда красно-синие стали чемпионами России.