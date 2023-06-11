Митрофанов считает, что финал Кубка России был организован лучше, чем в Лиге чемпионов

Победителем суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА, обыгравший в серии пенальти "Краснодар"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Суперфинал Фонбет - Кубка России по футболу между "Краснодаром" и ЦСКА был лучше решающего матча Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Победителем суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА, обыгравший в серии пенальти "Краснодар" (6:5, 1:1 основное время).

"Прекрасный матч, который завершился серией пенальти. Кто-то их любит, кто-то - нет, я отношусь к тем, кому они нравятся. Сегодня одной команде повезло больше, но в футболе всегда так", - сказал Митрофанов.

"Сравнение с финалом Лиги чемпионов? Наш лучше, посмотрите, как организованы последние финалы Лиги чемпионов и как организуются соревнования в России - совершенно разные уровни. Там с организационной точки зрения все не очень хорошо, вспомните даже прошлогодний скандал в Париже", - добавил он.

Финал Лиги чемпионов прошел 10 июня, победителем турнира стал английский "Манчестер Сити", обыгравший итальянский "Интер" со счетом 1:0.