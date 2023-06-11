Дюков планирует принять участие в заседании исполкома УЕФА в конце июня

Глава Российского футбольного союза отметил, что находится в диалоге с УЕФА

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков намерен принять участие в ближайшем заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

"Мы говорили, что мы в диалоге с УЕФА. Рабочая группа сформирована, работает, пока не комментируем. Если не комментируем, то это не значит, что нет апдейтов. Говорил на финале Лиги чемпионов с представителями УЕФА. Я планирую принять участие в исполкоме в конце июня", - рассказал Дюков.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.