Победитель Кубка России по футболу ЦСКА получит около 300 млн рублей

Победителем суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА, обыгравший в серии пенальти "Краснодар"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА получит около 300 млн рублей по итогам выступления в Фонбет - Кубке России сезона-2022/23. Об этом журналистам в воскресенье заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Победителем суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА, обыгравший в серии пенальти "Краснодар" (6:5, 1:1 основное время).

"Команда, которая дошла до финала и выиграла его, получит около 300 млн рублей. Но это не за один матч", - сказал Митрофанов.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Московский клуб завоевал первый титул с 2016 года, тогда красно-синие стали чемпионами России.