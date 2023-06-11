Дюков назвал правильным текущий формат Кубка России по футболу

Президент Российского футбольного союза отметил, что новый формат смог заинтересовать зрителей и спонсоров

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Формат Фонбет - Кубка России по футболу, который применялся в сезоне-2022/23, является удачным, так как смог заинтересовать зрителей, спонсоров и партнеров. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

ЦСКА в воскресенье в суперфинале Кубка России в серии пенальти обыграл "Краснодар".

"Этот матч удался, была зрелищная игра, игра держала в напряжении до конца. Что касается посещаемости - на трибунах было 55 тыс. зрителей. Если бы разрешили больше, то продали бы больше билетов. Эти ограничения связаны с приказом 10.92, а не с картой болельщика", - заявил Дюков.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходил в обновленном формате и состоял из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые была применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений).

"Что касается формата, то нам нужно подвести итог. Этот розыгрыш удался, он был интересен для зрителей, спонсоров и партнеров, [его введение позволило нам] увеличить размер своей помощи. Это говорит в пользу того, что формат правильный, несколько сложный, но, в принципе, на втором этапе все болельщики стали его понимать. Сейчас был финал, еще посмотрим, останется ли формат", - сказал Дюков.

"Лужники" - главная арена России, правильнее, чтобы проводились здесь матчи. Что касается следующего сезона, решение не принято. У нас нет традиции, как в Англии, проводить финалы где-то в одном месте, но у нас много городов с аренами чемпионата мира. Выбор не будет зависеть от статуса участников", - добавил глава РФС.