Сборная России по футболу проведет осенью два матча

Одну из встреч россияне проведут против команды Катара

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России во время осеннего сбора проведут две товарищеские игры. Об этом журналистам сообщил в воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее Митрофанов рассказал, что российская команда в сентябре на выезде сыграет со сборной Катара. 30 мая РФС сообщил об отмене летнего сбора национальной сборной.

"Последнее слово [при решении отменить летний сбор] было за президентом РФС, главным тренером и другими членами исполкома, с которыми обсуждали этот вопрос. Мы нашли двух спарринг-партнеров, но были готовы играть только 20 июня - в последний день окна для игр сборных. Собирать команду, чтобы сыграть один матч, в то время как игроки третьего числа уже ушли в отпуск, было бы неправильно со спортивной точки зрения. Согласились, что, к сожалению, в это окно сборная не сыграет", - рассказал Митрофанов.

"В сентябре будут две игры, второго соперника уже подбираем", - подчеркнул генсек РФС.

Президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что организация намерена провести второй матч в России: "Второй матч хотим провести дома, есть шорт-лист [возможных соперников], по нему работаем".

Предыдущие матчи российская сборная провела в марте против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).