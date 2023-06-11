Семин отметил роль Акинфеева в победе ЦСКА в Кубке России по футболу

Акинфеев отразил решающий одиннадцатиметровый удар в серии пенальти и принес победу команде

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отметил роль голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в победе команды в Фонбет - Кубке России по футболу. Об этом Семин рассказал ТАСС в воскресенье.

11 июня ЦСКА выиграл Кубок России, победив "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 на столичном стадионе "Лужники" (основное время - 1:1). Акинфеев отразил решающий одиннадцатиметровый удар и принес победу своей команде.

"Главное для победы - это люди, которые делают результат, - рассказал Семин, комментируя отраженный Акинфеевым пенальти. - Игоря можно поздравить с очередным трофеем, а ЦСКА с победой".

Акинфееву 37 лет, он в седьмой раз выиграл Кубок России, шесть раз голкипер становился чемпионом России. В составе национальной сборной Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы, а также доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.