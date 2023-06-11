Гинер назвал победу ЦСКА в Кубке России такой же значимой, как и 21 год назад

ЦСКА в финале турнира в серии пенальти обыграл "Краснодар"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер считает победу команды в Фонбет - Кубке России в сезоне-2022/23 такой же значимой, как и в 2002 году. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

11 июня ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в финале "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году, за время его президентства команда одержала победу в 21 турнире, первым трофеем ЦСКА при руководстве Гинера стал Кубок России сезона-2001/02.

"Эмоции такие же, как и 21 трофей до этого. Игорь [Акинфеев, вратарь ЦСКА] - очень большая умница, тут даже говорить не надо, он на высоком уровне играет в стартовом составе. Но играла вся команда, поэтому всем поклон. Нельзя же так, что только Игорю или Феде Чалову, вся команда выигрывает и проигрывает. Этот трофей важен так же, как и 21 год до этого", - сказал Гинер.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Кубка России.