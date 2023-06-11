Колосков назвал нынешний формат Кубка России по футболу достижением РФС

Турнир состоял из группового этапа и плей-офф "пути Российской премьер-лиги" и "пути регионов"

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешний формат Фонбет - Кубка России является достижением Российского футбольного союза (РФС). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

ЦСКА стал обладателем трофея, победив в суперфинале в серии пенальти со счетом 6:5 "Краснодар" (основное время завершилось со счетом 1:1). Турнир состоял из группового этапа и плей-офф "пути Российской премьер-лиги" и "пути регионов".

"Поначалу к такому формату я относился осторожно, даже со скептицизмом. Но после того, как все прошло, скажу, что мне понравилось. Считаю, что это достижение Российского футбольного союза и этой практики надо придерживаться и дальше. Во-первых, больше регионов задействовано в соревнованиях, во-вторых, есть групповые этапы, что тоже добавляет интерес", - сказал Колосков.

"Также значительно возрастает количество официальных игр, чего мы хотели добиться. Этот регламент соответствует интересам и болельщиков, и всего нашего футбола в целом", - добавил он.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Кубка России.