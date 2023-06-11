Алдонин считает, что Акинфеев вновь доказал свой класс в финале Кубка России по футболу

ЦСКА стал победителем турнира, обыграв в серии пенальти решающего матча "Краснодар"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Финал Фонбет - Кубка России по футболу между ЦСКА и "Краснодаром" выдался драматичным, но вратарь армейцев Игорь Акинфеев снова доказал свой класс. Таким мнением с ТАСС в воскресенье поделился обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе армейцев Евгений Алдонин.

Основное время матча, прошедшего на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

"Это был достаточно драматичный, интересный, с нервом финал. Понятное дело, я переживал за ЦСКА, - рассказал Алдонин. - Ко второму тайму "Краснодар" смог переломить ход матча, и ЦСКА смог решить вопрос только по пенальти. Игорь Акинфеев в очередной раз показал свой высокий класс - в самые сложные моменты берет все в свои руки, это большой мастер. И бьющие игроки тоже постарались. Армейцы молодцы".

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории.