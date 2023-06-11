Бабаев считает, что вратарю футбольного клуба ЦСКА Акинфееву нужно поставить памятник

Голкипер красно-синих в финале Кубка России отразил два пенальти в послематчевой серии и помог своей команде выиграть трофей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в матче суперфинала Фонбет - Кубка России по футболу доказал, что он является легендой клуба и заслуживает прижизненного памятника. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл "Краснодар" и в восьмой раз в истории завоевал Кубок России. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.

"Очень яркие эмоции, конечно, добавило остроты, что была серия пенальти, игра была драматичной. Эмоции фантастические, к титулам невозможно привыкать. Понятно, что мы этот кубок держали много раз в руках, но тем не менее это неописуемо. Поэтому мы счастливы, что команда добилась этого результата", - сказал Бабаев.

"Игорь в очередной раз доказал, что он легенда, легенда с большой буквы. Акинфееву пора ставить памятник? Да, я думаю, что обязательно он будет, придет время. И при жизни, что называется", - добавил гендиректор ЦСКА.

Акинфееву 37 лет, он в седьмой раз выиграл Кубок России, шесть раз голкипер становился чемпионом России. В составе национальной сборной Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.