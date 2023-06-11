Ольховский назвал Джоковича величайшим теннисистом

Серб после победы на Roland Garros стал единоличным лидером по числу выигранных турниров Большого шлема

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович является величайшим игроком, потому что смог побить рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде в условиях высокой конкуренции. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье Джокович со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Roland Garros. Джокович выиграл 23-й турнир Большого шлема и стал рекордсменом по количеству титулов этой категории в мужском одиночном разряде, ранее он делил первое место с испанцем Рафаэлем Надалем.

"Новак величайший, 23 победы в одиночном разряде. Естественно, он изначально считался фаворитом. В начале он сам много ошибался, очень хотел быстрее, мощнее сыграть. Но потом нашел свою игру. В решающие моменты он показал, что является сильнее, он справился с давлением. Хочу отметить, что он величайший не только потому, что выиграл больше всех шлемов, ведь не было такого, что побеждал только он. Он играл во времена великой тройки, конкурировал с [Роджером] Федерером и Надалем, которые тоже очень много выиграли, и в такой конкуренции выиграть больше всех шлемов - это невероятное достижение", - отметил Ольховский.

Серб в третий раз в карьере выиграл Roland Garros, до этого он побеждал здесь в 2016 и 2021 годах. На счету Джоковича также три победы на US Open, семь - на Уимблдоне, десять - на Australian Open.