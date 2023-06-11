Газзаев: Акинфеев показывает высокий уровень футбола уже 20 лет

Вратарь ЦСКА отбил два удара в послематчевой серии пенальти в суперфинале Кубка России

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев своей игрой в суперфинале Фонбет - Кубка России показал высокий уровень профессионализма, который он демонстрирует уже 20 лет. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший главный тренер ЦСКА, заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Армейцы выиграли Кубок России, победив на столичном стадионе "Лужники" "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время завершилось со счетом 1:1. Акинфеев отбил два пенальти в ходе серии. Голкипер дебютировал в ЦСКА в возрасте 16 лет в 2003 году в 1/8 финала Кубка Российской футбольной премьер-лиги с "Зенитом".

"Поздравляю ЦСКА с победой, он выглядел более мастеровито, создал больше голевых ситуаций. У "Краснодара" убедительно сыграл молодой вратарь [Станислав] Агкацев, который спас в ряде голевых ситуаций. В целом победа ЦСКА заслуженная", - сказал Газзаев.

"На протяжении всех 20 лет Акинфеев демонстрирует высокий уровень профессионализма. Мы видим и восхищаемся его игрой, и можно сказать, что в серии пенальти финала виден его огромный вклад в эту победу. Его богатейший опыт, уровень мастерства помогли ЦСКА победить", - добавил он.

Газзаев высказался об уровне прошедшего суперфинала: "Мы видели вчера финал Лиги чемпионов, и сказать, что это была красивая игра, доставлявшая эстетическое удовольствие, нельзя. Но мы увидели самоотдачу, высочайший эмоциональный накал и борьбу за результат, все это было и сегодня. Очень много борьбы, столкновений, много эмоций через край. Когда уже закончился матч, мы увидели слезы радости и огорчения, и это финал, который всегда проходит на таком уровне".

Финал Лиги чемпионов прошел 10 июня, победителем турнира стал английский "Манчестер Сити", обыгравший итальянский "Интер" со счетом 1:0.