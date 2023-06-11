Газзаев: участие клубов из Медиалиги добавило интереса к Кубку России по футболу

Команда "Амкал" дошла до третьего раунда "пути регионов", 2DROTS вылетел во втором раунде

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие двух клубов из Медиалиги помогло добавить интереса к Фонбет - Кубку России по футболу. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший главный тренер ЦСКА, заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

ЦСКА стал обладателем трофея, победив "Краснодар" в суперфинале Кубка России в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время завершилось со счетом 1:1). Турнир состоял из "пути Российской премьер-лиги" и "пути регионов". В нем также приняли участие клубы Медиалиги "Амкал", который дошел до третьего раунда "пути регионов", и 2DROTS, вылетевший во втором раунде.

"Новый формат розыгрыша кубка выдался очень интересным, потому что в нем участвовали даже клубы из Медиалиги. Турнир выдался таким интересным, многоступенчатым, и на следующий год его нужно оставить таким же. Хочется, чтобы чемпионат проходил на таком же высоком и эмоциональном уровне. Кубок выдался таким настоящим, национальным. Мы видели игры новых клубов: вспомните матчи с участием команд Медиалиги, "Акрон" дошел довольно далеко, и в итоге - блестящий финал в Лужниках", - сказал Газзаев.