11 июня, 18:49
Футбол в России

Футболист Ионов объявил об уходе из футбольного клуба "Краснодар"

Полузащитник выступал за команду с 2020 года

ТАСС, 11 июня. Суперфинал Фонбет - Кубка России по футболу стал последним матчем для полузащитника Алексея Ионова в составе "Краснодара". Комментарий Ионова в воскресенье приводит "Спорт-Экспресс".

11 июня "Краснодар" уступил московскому ЦСКА в суперфинале Кубка России в серии пенальти со счетом 5:6 (основное время - 1:1).

"Это был мой последний матч за "Краснодар". Знаю, что [главный тренер команды Владимир] Ивич хотел, чтобы я остался, подходил, спрашивал. Решение было принято внутренне в конце чемпионата, от него я не мог отойти. Не мог проявлять свои качества, мало играл", - сказал Ионов.

Ионову 34 года, он выступал за "Краснодар" с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за клуб 38 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком петербургского "Зенита", краснодарской "Кубани", московских "Динамо" и ЦСКА, "Ростова". В составе "Зенита" он стал чемпионом и обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. 

Теги:
Российский футбол
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