Футболист "Манчестер Сити" Родри стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

Испанец забил победный гол в финальном матче Лиги чемпионов против "Интера"

ТАСС, 11 июня. Испанский полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Родри был признан лучшим игроком сезона-2022/23 в Лиге чемпионов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В субботу "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл итальянский "Интер" в финальном матче Лиги чемпионов. Родри забил победный мяч. Всего в завершившемся розыгрыше турнира испанец провел 12 матчей и записал на свой счет 2 гола.

Лучшим молодым игроком признали грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелию. В 9 матчах Лиги чемпионов он отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

УЕФА также объявил символическую сборную турнира: ее вратарем стал Тибо Куртуа из испанского "Реала", защитниками - Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба - "Интер"), Рубен Диаш и Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), полузащитниками - Родри, Джон Стоунз и Кевин Де Брюйне (все - "Манчестер Сити"), нападающими - Винисиус ("Реал"), Эрлинг Холанд и Бернарду Силва (оба - "Манчестер Сити").

Родри 26 лет, он играет за "Манчестер Сити" с 2019 года, в составе клуба он провел 207 матчей, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Испанец трижды выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок английской лиги, по разу - Кубок и Суперкубок Англии. Ранее он выступал за испанские "Вильярреал" и "Атлетико", с которым выиграл Суперкубок УЕФА. За сборную Испании Родри провел 41 матч и отметился 1 голом.