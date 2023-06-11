Рекорд Джоковича, историческое достижение россиян. Итоги Roland Garros

В первой десятке рейтинга ATP впервые будет трое россиян

ТАСС, 11 июня. Серб Новак Джокович в воскресенье в финале 127-го Roland Garros обыграл норвежца Каспера Рууда и стал рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде, а также вернул себе звание первой ракетки мира. Также по итогам турнира в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые будет трое россиян.

Джокович обыграл Рууда, для которого этот финал стал третьим на турнирах Большого шлема, со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Теперь на счету 36-летнего сербского теннисиста 94 титула под эгидой ATP, в том числе 23 - на турнирах Большого шлема. Он вышел на абсолютное первое место среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема, ранее он делил лидерство с испанцем Рафаэлем Надалем. Рекордсмен по числу побед на Roland Garros (14) Надаль пропустил турнир нынешнего года и не смог защитить титул. По количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде серб обошел германскую теннисистку Штеффи Граф и сравнялся с американкой Сереной Уильямс. Рекорд по этому показателю принадлежит австралийке Маргарет Корт, на ее счету 24 титула, однако 13 из них были выиграны в период до Открытой эры (когда существовало разделение любительского и профессионального тенниса).

В понедельник, когда будет опубликован обновленный рейтинг ATP, Джокович вернет себе звание первой ракетки мира и улучшит свой же рекорд по числу проведенных недель на высшей строчке, который на данный момент равняется 387. Ранее в 2023 году серб выиграл первый в сезоне турнир Большого шлема - Australian Open. В июле ему предстоит защищать титул победителя Уимблдона.

В полуфинале Джокович обыграл на тот момент первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса - 3:6, 7:5, 6:1, 6:1. По ходу матча 20-летний испанский теннисист испытывал проблемы со здоровьем - у него сводило мышцы, он несколько раз брал медицинский перерыв.

Перед первым матчем Джоковича на турнире обострилась ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Международные силы безопасности под эгидой НАТО (КФОР) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, а затем начались столкновения.

Сербский теннисист после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге написал на специальной линзе телевизионной камеры "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию". Организаторы Roland Garros заявили, что не будут наказывать Джоковича за этот поступок, а также отказались занимать какую-либо позицию по этому вопросу. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала заявление сербского теннисиста неуместным и "очень политическим", а президент Олимпийского комитета Косова Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета и Международной федерации тенниса (ITF) с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию. ITF отказалась открывать дисциплинарное дело в отношении Джоковича, сославшись на то, что он не нарушал действующие правила турниров Большого шлема.

Российское трио

По итогам Roland Garros впервые в истории трое российских теннисистов войдут в топ-10 рейтинга ATP. Карен Хачанов, три турнира Большого шлема подряд показывающий лучший результат среди россиян, добрался до четвертьфинала, в котором уступил Джоковичу - 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Благодаря этому Хачанов поднимется с 11-го на 10-е место в мировом рейтинге. Ранее он входил в топ-10 рейтинга с 10 июня по 28 октября 2019 года.

Даниил Медведев переместится со второго места на третье, а Андрей Рублев сохранит за собой седьмую строчку, несмотря на поражение в третьем круге. Медведев стал одним из трех представителей России, не сумевших преодолеть первый круг соревнований. Также на этой стадии турнир покинули Вероника Кудерметова (11-й номер посева) и 18-летняя Эрика Андреева.

Медведев уступил 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду - 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев хоть и назвал это поражение сенсационным, но призвал не видеть в нем трагедии. Он отметил прогресс Медведева на грунте: перед Roland Garros россиянин выиграл первые в карьере соревнования на этом покрытии и сразу престижные - турнир серии "Мастерс" в Риме. Эта победа также сыграла свою роль в формировании сетки Roland Garros - Медведев поднялся на второе место в рейтинге и получил второй номер посева. Из-за этого и стал возможен полуфинал Джокович - Алькарас, который ряд экспертов назвали досрочным финалом турнира.

Непобедимая Свёнтек

В женском одиночном разряде титул защитила Ига Свёнтек из Польши. 22-летняя спортсменка в финале победила представительницу Чехии Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:4) и выиграла четвертый турнир Большого шлема в карьере. Свёнтек стала самой молодой победительницей четырех турниров Большого шлема со времен Серены Уильямс, которая завоевала четвертый титул в 2002 году в возрасте 20 лет. Мухова стала первой соперницей польской теннисистки по финалу турнира Большого шлема, сумевшей выиграть у нее сет.

В полуфинале представительница Чехии обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко - 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. При этом Соболенко в третьем сете вела со счетом 5:2, но упустила матчбол, а затем не смогла подать на матч. По итогам турнира она могла стать первой ракеткой мира. После полуфинала Соболенко сказала журналистам, что хорошо себя чувствовала эмоционально и не испытывала "какого-то дополнительного сверхдавления".

Тем не менее на турнире Соболенко приходилось решать не только спортивные задачи. В первом круге она обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:2). Украинские спортсменки на каждом турнире отказываются от традиционных послематчевых рукопожатий с белорусскими и российскими теннисистками. Костюк не стала пожимать руку Соболенко, за что была освистана зрителями на трибунах.

Уже после матча второго круга белоруска отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки на пресс-конференции. Представительница СМИ задала Соболенко вопрос о поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также призвала теннисистку выразить отношение к событиям, которые происходят на Украине. Соболенко несколько раз ответила, что у нее нет комментариев. Журналистку остановил модератор пресс-конференции, а белоруска затем отказалась от открытого общения с прессой, объяснив это тем, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов. Организаторы турнира пошли ей навстречу, а решение Соболенко поддержали американские теннисистки - третья ракетка мира Джессика Пегула и победительница US Open 2017 года Слоан Стивенс.

В четвертьфинале белоруска опять играла с украинкой - Элиной Свитолиной, которая в этом году вернулась на корт после рождения дочери. После победы Соболенко ждала украинку у сетки для рукопожатия, но та прошла мимо и столкнулась с негативной реакцией публики. На послематчевой пресс-конференции Свитолина заявила, что не знает, почему белоруска ждала ее у сетки, и сочла, что таким поступком Соболенко накалила ситуацию на трибунах. В матче третьего круга украинка обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину, которая не стала подходить к сетке и была освистана зрителями.

Почти на 200 строчек вверх в рейтинге

Лучшей из россиянок на турнире стала одна из самых опытных теннисисток страны, олимпийская чемпионка в миксте 31-летняя Анастасия Павлюченкова. Она дошла до четвертьфинала, в котором уступила Муховой (5:7, 2:6).

В прошлом году накануне Roland Garros Павлюченкова из-за травмы досрочно завершила сезон и вернулась на корт только в январе 2023 года. На крупных соревнованиях она в лучшем случае добиралась только до второго круга и лишь на турнире категории Женской теннисной ассоциации (WTA) 250 во французском Страсбурге дошла до четвертьфинала, однако он проходил накануне Roland Garros и поэтому не мог похвастаться представительным составом. Успешное же выступление на турнире Большого шлема позволит Павлюченковой существенно поправить свое положение в мировом рейтинге и с 333-го места подняться на 114-е.

На пресс-конференции перед четвертьфиналом Павлюченкова сообщила, что уже не сможет использовать защищенный рейтинг для участия в Уимблдоне и с большой вероятностью пропустит весь травяной сезон. Россиянка рассмеялась, когда один из журналистов напомнил ей о возможности обратиться к организаторам турнира за специальным приглашением (wild card), однако заявила, что попробует сделать соответствующий запрос и обязательно сообщит о результатах СМИ.

"Хорошая плеяда ребят"

В первую сотню рейтинга WTA впервые попала 20-летняя Элина Аванесян. Она вышла в основную сетку турнира, проиграв в финале квалификации, и дошла до четвертого круга, в котором уступила Муховой. В матче первого круга россиянка обыграла 12-ю ракетку мира олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии. 16-летняя Мирра Андреева, попавшая на соревнования через квалификацию, дошла до третьего круга на дебютном для себя турнире Большого шлема. Весной она успешно выступила на турнире категории WTA 1 000 в Мадриде, дойдя до четвертого круга. По итогам Открытого чемпионата Франции россиянка остановится в шаге от топ-100 рейтинга.

22-летний Александр Шевченко, впервые выступавший в основной сетке турнира Большого шлема, дошел до второго круга. 19-летняя Диана Шнайдер, трехкратная победительница юниорских турниров Большого шлема в парном разряде, в 2023 году уже дважды играла в основной сетке соревнований на взрослом уровне. На Roland Garros она, как и на дебютном Australian Open, дошла до второго круга.

15-летняя Алина Корнеева, по ее словам, пока только ставит себе цель попасть в квалификацию US Open на взрослом уровне. Во Франции она выиграла второй юниорский турнир Большого шлема подряд, победив в решающем матче перуанку Лусиану Перес Аларкон. В январе в финале Australian Open она обыграла Мирру Андрееву.

Тарпищев в беседе с ТАСС призвал не торопиться с прогнозами относительно будущего теннисистки. "Из тех, кто выигрывает юниорские турниры Большого шлема, только 30% хорошо выступают во взрослом возрасте, поэтому рано говорить о перспективах, - отметил собеседник агентства. - Она рано сформировалась, сильная. На траве на Уимблдоне вполне может выигрывать - сейчас трава медленная. Корнеевой можно замахнуться на все четыре турнира Большого шлема. Резервы у нас хорошие".

В полуфиналах юниорского Roland Garros в женском одиночном разряде выступали четыре российские спортсменки - помимо Корнеевой, 14-летняя Алиса Октябрева и 18-летняя Анастасия Гурьева. Российский спортсмен впервые стал победителем юниорского турнира Большого шлема в мужском парном разряде - Ярослав Демин вместе с мексиканцем Родриго Пачеко обыграл итальянцев Лоренцо Шабази и Габриэле Вульпитту.

До этого года в мужских юниорских разрядах Roland Garros выигрывал лишь Андрей Рублев в 2014 году. Мать Демина Юлия в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовала две фотографии сына: на одной он запечатлен вместе с Рублевым в 2014 году, на другой - уже один в 2023 году. "Помню, как ждали Андрея на кортах "Спартака" с трофеем, чтобы сфотографироваться и поздравить. Сегодня тарелка Roland Garros уже наша", - написала она. В 2021 году Демин, Максим Жуков и Данил Панарин обыграли команду Франции и стали победителями юношеского Кубка Дэвиса. "Хорошая плеяда ребят", - охарактеризовал это поколение теннисистов Тарпищев.

Следующий турнир Большого шлема

12 июня начнутся игры на первых турнирах на травяном покрытии. Третий в сезоне турнир Большого шлема - Уимблдон - пройдет с 3 по 16 июля. Если Roland Garros является самым успешным турниром Большого шлема для российских спортсменов - они пять раз становились победителями соревнований в одиночном разряде, то Уимблдон - самым неудачным. Единственную победу в одиночном разряде на нем одержала Мария Шарапова в 2004 году.

В 2022 году организаторы британского турнира Большого шлема не допустили к соревнованиям российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. В результате ATP и WTA не начисляли за них рейтинговые очки. Также ATP и WTA оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменов. В случае повторного отстранения теннисистов из этих стран Великобритания могла потерять право проведения турниров под эгидой ATP и WTA.

В результате россияне и белорусы были допущены к турниру 2023 года при соблюдении ряда условий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter призвал не выдавать российским и белорусским спортсменам визы. Несколько спортсменов уже имеют необходимые для въезда в Великобританию документы, среди них Хачанов, Павлюченкова, также о получении визы после проигранного полуфинала сообщила Соболенко. У Корнеевой и Мирры Андреевой виз пока нет. Официальный список участников Уимблдона появится примерно за три недели до начала турнира.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.