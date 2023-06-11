Янчук: рекорд Джоковича по победам на турнирах Большого шлема будет сложно побить

Сербский теннисист выиграл 23 турнира Большого шлема

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рекорд сербского теннисиста Новака Джоковича по количеству побед на турнирах Большого шлема будет очень сложно превзойти, так как большинство его ближайших преследователей закончили карьеру, а молодым игрокам до его уровня еще далеко. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В воскресенье Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда и стал победителем Roland Garros. Сербский теннисист в 23-й раз выиграл турнир Большого шлема, что является рекордом. Его ближайший преследователь испанец Рафаэль Надаль, который выиграл 22 турнира Большого шлема, пропустил соревнования из-за травмы, за ним следует швейцарец Роджер Федерер (20 побед), завершивший карьеру в 2022 году.

"Несмотря на то что Рууд ни сета не выиграл, матч прошел в борьбе, а не шел в одну сторону. Джокович показал высокое мастерство, он выдержал огромное напряжение. Рууд мог взять первый сет, но у него не получилось. Джокович теперь может праздновать победу как рекордсмен по победам на турнирах Большого шлема", - сказал Янчук.

"Не знаю, сможет ли кто-то его догнать. Надаль сейчас весь в травмах, Федерер закончил, а молодым еще до уровня Джоковича работать и работать, так что у Новака сейчас хорошее преимущество", - добавил собеседник агентства.