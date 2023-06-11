"Наш лучше". ЦСКА победил в финале обновленного Кубка России по футболу

В решающем матче московская команда в серии пенальти переиграла "Краснодар"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. ЦСКА стал победителем Фонбет - Кубка России по футболу, в решающем матче московская команда одолела "Краснодар". Красно-синие победили в турнире в восьмой раз и впервые за 10 лет. Нынешний успех примечателен тем, что Кубок России проводился в новом формате: в розыгрыше впервые участвовали полупрофессиональные клубы из Медиалиги, а в плей-офф действовал принцип Double elimination ("дабл элиминейшн", вылет из турнира после двух поражений), позволявший командам продолжить борьбу даже в случае проигрыша.

В суперфинале Кубка России встречались победители двух сеток плей-офф - "пути РПЛ" (ЦСКА) и "пути регионов" ("Краснодар"). Решающий матч прошел в Москве на стадионе "Лужники".

К матчу Российский футбольный союз (РФС) подготовил обширную развлекательную программу: для болельщиков работали фан-деревни, зоны для конкурсов и автограф-сессий. В чаше стадиона перед игрой прошло яркое представление с использованием пиротехники, аналогичное тому, что зрители могли видеть перед матчами чемпионата мира в Катаре. Исполнить гимн России была приглашена Полина Гагарина, а после окончания матча перед зрителями выступил Баста.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. Счет на 32-й минуте ударом с пенальти открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов, "Краснодар" отыгрался вскоре после перерыва: гол на свой счет записал Джон Кордоба. Регламент турнира не предполагал дополнительного времени, поэтому судьба трофея решалась в серии пенальти. Исход противостояния решил Игорь Акинфеев, отразивший два удара. Решающий - от нигерийца Олакунле Олусегуна, чей фол в первом тайме стал основанием для назначения одиннадцатиметрового в ворота "Краснодара".

Акинфеев спустя пять лет вновь стал героем серии пенальти: именно его спасение в 2018 году позволило сборной России обыграть испанцев и выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Та встреча тоже проходила на "Лужниках".

"Игорь в очередной раз доказал, что он легенда, легенда с большой буквы, - сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев о 37-летнем вратаре. - Акинфееву пора ставить памятник? Да, я думаю, что обязательно он будет, придет время. И при жизни, что называется".

ЦСКА - миллионер

Во время суперфинала Кубка России напрашивалась еще одна аналогия - с финалом Лиги чемпионов с участием "Манчестер Сити" и "Интера" (1:0), который прошел накануне в Стамбуле. Решающий матч еврокубка в прошлом году должен был принять Санкт-Петербург, но по политическим причинам матч был перенесен в Париж. "Наш лучше, - сравнил организацию матчей генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. - Посмотрите, как организованы последние финалы Лиги чемпионов и как организуются соревнования в России - совершенно разные уровни. Там с организационной точки зрения все не очень хорошо, вспомните даже прошлогодний скандал в Париже".

Глава РФС Александр Дюков высказался более дипломатично. "Матч удался. Мне российский футбол ближе, но обижать финал Лиги чемпионов мне бы не хотелось: это тоже достойное мероприятие, которое было проведено на высоком уровне", - сказал Дюков, который в субботу побывал на игре в Стамбуле.

Суперфинал Кубка России посетило почти 55 тыс. болельщиков при максимальной заполняемости арены в 77 тыс. "Что касается посещаемости, то действовало ограничение в 55 тыс. зрителей, - пояснил Дюков. - Эти ограничения связаны с приказом 10.92, не с картой болельщика. Если бы разрешили больше, то продали бы больше [билетов]".

Участие в Кубке России позволило ЦСКА заработать около 300 млн рублей, что является довольно большой суммой, учитывая, что бюджет всего турнира в прошлом сезоне был в районе 250 млн рублей. "Мы видели вчера финал Лиги чемпионов, и сказать, что это была красивая игра, доставлявшая эстетическое удовольствие, нельзя, - сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев. - Но мы увидели самоотдачу, высочайший эмоциональный накал и борьбу за результат, все это было и сегодня. Очень много борьбы, столкновений, много эмоций через край. Когда уже закончился матч, мы увидели слезы радости и огорчения, и это финал, который всегда проходит на таком уровне".

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Рекордсменом по числу побед в Кубке России является московский "Локомотив", выигрывавший трофей девять раз. ЦСКА завоевал первый титул с 2018 года, тогда красно-синие стали обладателями Суперкубка России.

ЦСКА выиграл первый трофей под руководством Владимира Федотова. Специалист возглавил команду в июле 2022 года. В завершившемся сезоне Мир - Российской премьер-лиги армейцы завоевали серебряные медали, чемпионом страны стал петербургский "Зенит". 15 июля красно-синие в матче за Суперкубок России сыграют с петербуржцами, игра пройдет на "Ак Барс - Арене" в Казани.