11 июня, 23:02
Сборные по футболу

Сборная Уругвая стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу

EPA-EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
© EPA-EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

В финале уругвайцы обыграли команду Италии

ТАСС, 12 июня. Молодежная сборная Уругвая по футболу в ночь на понедельник со счетом 1:0 обыграла команду Италии в финале чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир проходил в Аргентине.

Мяч на 86-й минуте забил Лусиано Родригес. Команда Уругвая впервые стала обладателем трофея. Бронзовым призером турнира стала сборная Израиля, обыгравшая в матче за третье место команду Южной Кореи (3:1).

Ранее итальянская сборная один раз попадала в призеры чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. В 2017 году команда в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Уругвая в матче за третье место. Уругвайская команда дважды играла в финале: в 1997 году в решающем матче уругвайцы потерпели поражение от аргентинцев, в 2013-м - от французов. В 1979 году сборная Уругвая стала третьей, обыграв в матче за бронзу команду Польши.

Рекордсменом по количеству побед на молодежных чемпионатах мира является сборная Аргентины (6 трофеев). Победителем прошлого мирового первенства, который проходил в 2019 году, стала сборная Украины. В 2021 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. 

© Информационное агентство ТАСС
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