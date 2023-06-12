Впервые трое россиян вошли в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов

Даниил Медведев занимает третье место, Андрей Рублев - седьмое, Карен Хачанов - десятое

ТАСС, 12 июня. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 11-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Даниил Медведев переместился со второго места на третье, Андрей Рублев сохранил седьмую позицию. Впервые в истории в первой десятке мирового рейтинга оказалось трое россиян. Ранее Хачанов входил в топ-10 лучших теннисистов с 10 июня по 28 октября 2019 года.

В первую сотню мирового рейтинга попали еще трое российских спортсменов. Аслан Карацев поднялся на 14 позиций и теперь занимает 48-е место. Александр Шевченко переместился с 87-й позиции на 92-ю. Роман Сафиуллин сохранил 99-е место.

Серб Новак Джокович, 11 июня ставший победителем Roland Garros, вернулся на первое место рейтинга. Он обновил собственный рекорд по количеству недель в качестве первой ракетки мира - 388. Из действующих теннисистов его ближайшим преследователем является испанец Рафаэль Надаль, который занимал первую строчку 209 недель. Надаль из-за травмы пропустил Roland Garros и не смог защитить титул. Он потерял 121 позицию и теперь занимает 136-е место. Испанец входил в первую сотню рейтинга с 21 апреля 2004 года, а с 25 апреля 2005 года по 20 марта 2023 года не опускался ниже десятого места.

Соотечественник Надаля Карлос Алькарас, уступивший Джоковичу в полуфинале Roland Garros, опустился на второе место.