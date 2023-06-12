СМИ: "Аль-Хиляль" хочет предложить футболисту Неймару контракт на общую сумму €250 млн

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готов предложить бразильскому нападающему трехлетний контракт

ТАСС, 12 июня. Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии готовится предложить бразильскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару контракт на общую сумму €250 млн. Об этом в понедельник сообщил журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, клуб готов предложить футболисту контракт на три года.

31 мая портал Foot Mercato сообщил, что Неймар отклонил предложение команды из Саудовской Аравии на сумму €400 млн. Источник уточнил, что приоритетом игрока является желание продолжить карьеру в ПСЖ или перейти в английский "Манчестер Юнайтед". 11 июня американский телеканал CBS сообщил о желании руководства французской команды продать нападающего в межсезонье и о готовности "Аль-Хиляля" заплатить за бразильца около €45 млн.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал четырехкратным чемпионом национального первенства и победителем в суперкубке страны, трижды победил в кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.

По ходу карьеры Неймар выступал за бразильский "Сантос" и "Барселону", вместе с которой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также форвард в составе клуба трижды победил в Кубке Испании, дважды - в чемпионате страны и один - в суперкубке. За сборную Бразилии Неймар принял участие в 124 матчах, забив 77 мячей и сделав 56 передач. Игрок является лучшим бомбардиром национальной команды вместе с Пеле.