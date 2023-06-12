Футболист "Краснодара" Олусегун сообщил, что покинет команду нынешним летом

По словам нигерийского нападающего, он продолжит карьеру в европейском клубе

ТАСС, 12 июня. /ТАСС/. Суперфинал Фонбет - Кубка России по футболу против московского ЦСКА стал последним матчем для нигерийского нападающего Олакунле Олусегуна в составе "Краснодара". Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

11 июня "Краснодар" уступил ЦСКА в суперфинале Кубка России, основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, серия пенальти - 6:5 в пользу армейцев. Фол Олусегуна в первом тайме стал основанием для назначения одиннадцатиметрового в ворота "Краснодара". В серии послематчевых пенальти нападающий не смог реализовать свой удар.

"Информация о клубе из Европы верна, я покидаю чемпионат России, делаю шаг в сторону Европы, - сказал Олусегун. - Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за "Краснодар". Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены, но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед, я очень многому научился в "Краснодаре", благодарен клубу".

Ранее стало известно, что "Краснодар" в ближайшее межсезонье также покинет российский полузащитник Алексей Ионов. Футболист выступал за команду с осени 2020 года.

Олусегун перешел в "Краснодар" летом 2022 года из болгарского "Ботева". 21-летний нападающий в составе российского клуба провел 32 матча в различных турнирах. В них он отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.