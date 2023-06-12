Сильнейшая в России бегунья на 400 м Миллер пропустит половину сезона из-за экзаменов

Спортсменка намерена выступить на чемпионате страны, который пройдет в начале августа в Челябинске

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер пропустит половину летнего сезона, так как сдает выпускные экзамены в вузе, где учится на стоматолога. Об этом ТАСС в понедельник сообщила личный тренер спортсменки Надежда Клевцова.

23-летняя Миллер, одержавшая в начале марта победу на 400-метровке на чемпионате России в помещении, в летнем сезоне пока не приняла участия ни в одном старте.

"У Полины последний курс в вузе, она сдает сейчас экзамены, поэтому весь июнь она точно пропустит, - сказала Клевцова. - 22 июля этапом "Королевы спорта" в Москве, наверно, откроем летний сезон. Решили, чтобы она спокойно закончила свой вуз и не отвлекалась пока на соревнования".

"Спортсменка сейчас тренируется, она обязательно выступит в начале августа на чемпионате России. Надеюсь, что будет показывать результаты лучше, чем в прошлом году", - добавила собеседница ТАСС.

Миллер трижды становилась победительницей летнего чемпионата России в беге на 400 метров (2020, 2021, 2022), также в 2019 году она выиграла юниорский чемпионат Европы на этой дистанции.

Летний чемпионат страны по легкой атлетике в 2023 году пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске.