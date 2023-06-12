Ярослав Демин прокомментировал победу на юниорском Roland Garros в парном разряде

Семнадцатилетний теннисист 10 июня стал первым россиянином, выигравшим юниорский турнир Большого шлема в мужском парном разряде

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Матч против выигравших юниорский Australian Open американцев Лернера Тиена и Купера Уильямса был самым сложным на победном юниорском Roland Garros для российского теннисиста Ярослава Демина. Об этом Демин рассказал ТАСС в понедельник.

10 июня Демин и мексиканец Родриго Пачеко стали победителями Roland Garros среди юниоров. Демин - первый россиянин, выигравший юниорский турнир Большого шлема в мужском парном разряде.

"Я невероятно счастлив выиграть этот турнир. Для меня выиграть турнир Большого шлема - это нечто. Самый сложный матч был в четвертьфинале - против победителей Australian Open. С моим партнером мы играем недавно, но очень хорошо", - сказал Демин.

"К сожалению, в одиночке я отыграл не очень хорошо, проиграл во втором раунде, мальчик (британец Генри Сирл - прим. ТАСС) был более сильным. Но пара меня очень порадовала, я очень доволен ей", - добавил собеседник агентства.

Демину 17 лет, он занимает 1311-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1250-ю позицию в одиночном. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса.