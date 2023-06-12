Дюков: УЕФА на отлично оценил первые турниры развития в России

Соревнования среди юношеских женских и мужских команд прошли в конце мая в Волгограде

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высоко оценил первые турниры развития, которые прошли в Волгограде. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Как УЕФА оценил турнир развития в Волгограде? Турнир был отлично организован, прошел на высоком уровне. Так оценили в УЕФА", - сказал Дюков.

Турниры развития УЕФА проходили в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.

Женская сборная России победила на турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла турнир, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.