Дюков считает, что Кубок БРИКС был полезным для российских футболистов

В соревнованиях приняли участие команды, составленные из игроков до 17 лет

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Кубок БРИКС среди игроков не старше 17 лет является отличным турниром, который был полезным для российских футболистов. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Отличный турнир, полезный для наших юношей, - сказал Дюков. - Здорово, что наши команды выглядели достойно, играли в финале. Что касается договоренности о проведении турнира, здесь нужно поблагодарить петербургский "Зенит", который способствовал его организации".

Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня в Бразилии, в турнире приняли участие команды до 17 лет. В финале "Зенит" со счетом 1:0 обыграл юношескую сборную России. Также в соревнованиях приняли участие шесть бразильских команд - "Атлетико Жувентус", "Коринтианс", "Насьональ", "Сантос", "Палмейрас" и "Фламенго".