12 июня армейцы в восьмой раз стали обладателями кубка страны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Победа ЦСКА в Фонбет - Кубке России по футболу является очень важной для колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом Карраскаль рассказал ТАСС в понедельник.

11 июня ЦСКА обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти) и в восьмой раз в истории завоевал Кубок России.

"Очень важен [Кубок России], - сказал Карраскаль. - Такое счастье завоевать первый трофей на поле и разделить это с товарищами по команде. Я очень счастлив, мы отметим эту победу все вместе. Это очень важная победа для меня".

Карраскалю 25 лет, он выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. В завершившемся сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел за армейцев 26 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами.