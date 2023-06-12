Мендес назвал победу ЦСКА в Кубке России одним из самых счастливых моментов в жизни

Этот трофей стал первым в карьере чилийского футболиста

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Победа ЦСКА в Фонбет - Кубке России по футболу является для чилийского полузащитника Виктора Мендеса одним из самых счастливых моментов в жизни. Об этом Мендес рассказал ТАСС в понедельник.

11 июня ЦСКА обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти) и в восьмой раз в истории завоевал Кубок России.

"Я очень счастлив, у меня радостные эмоции, - сказал Мендес. - Думаю, это очень важно, что я завоевал кубок в свой первый год в России. Не знаю, самый ли важный трофей в карьере. Это мой первый титул в карьере, но я думаю, что у меня впереди еще много побед. Но на данный момент это определенно один из самых счастливых моментов".

Мендесу 23 года, он выступает за армейцев с сезона-2022/23. В составе ЦСКА полузащитник провел 38 матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.