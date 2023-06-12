Теннисист Демин в скором времени планирует начать выступать на турнирах ATP

На прошлой неделе спортсмен выиграл юниорский Roland Garrosв парном разряде

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в парном разряде россиянин Ярослав Демин планирует в скором времени играть на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

10 июня Демин и мексиканец Родриго Пачеко стали победителями Открытого чемпионата Франции среди юниоров. Демин - первый россиянин, выигравший юниорский турнир Большого шлема в мужском парном разряде.

"После Roland Garros я поеду играть на турнир в Марокко (проходящий под эгидой Международной федерации тенниса - прим. ТАСС), а скоро я буду "выстреливать" в профессиональных турнирах", - сказал Демин.

Демину 17 лет, он занимает 1311-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1250-ю позицию в одиночном. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса.