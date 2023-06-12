Тарпищев: Джокович завоевал право называть себя величайшим теннисистом в истории

В воскресенье серб стал победителем Roland Garros и выиграл рекордный, 23-й турнир Большого шлема

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серб Новак Джокович, 11 июня выигравший 23-й турнир Большого шлема, заслужил право называть себя величайшим теннисистом в истории. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Джокович обыграл в финале Roland Garros норвежца Каспера Рууда. Серб стал единоличным лидером среди мужчин по числу побед на турнирах Большого шлема, обойдя испанца Рафаэля Надаля, а также вернул себе статус первой ракетки мира.

"Новак реально завоевал право называть себя первой ракеткой мира всех времен и народов. На Открытом чемпионате Франции у него идеально разложился календарь встреч на турнире - до полуфинала не было вариантов, чтобы он был предельно уставшим. График выступления у него был относительно щадящим, и это стало залогом того, что к финалу он подошел физически готовым", - сказал Тарпищев.

"Джокович очень разнообразен, он словно раскладывает пасьянс на корте. Он созидает против любого и навязывает свою волю. По праву стал сильнейшим, сказать нечего", - добавил собеседник агентства.

В понедельник 36-летний Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, он проведет 388-ю неделю в статусе первой ракетки мира, что также является рекордом среди мужчин. Всего на счету серба 94 титула, он занимает третье место по этому показателю в Открытой эре, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру (103) и американцу Джимми Коннорсу (109).