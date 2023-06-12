В "Милане" глубоко опечалены смертью Сильвио Берлускони

Берлускони был президентом футбольного клуба с 1986 по 2016 год

ТАСС, 12 июня. Итальянский футбольный клуб "Милан" глубоко опечален смертью бывшего владельца команды Сильвио Берлускони. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Милана".

Берлускони умер в понедельник в возрасте 86 лет.

"Милан" глубоко опечален и скорбит в связи с кончиной незабвенного Сильвио Берлускони, клуб выражает соболезнования его семье, коллегам и самым дорогим друзьям, - говорится в сообщении клуба. - Благодарим вас, господин президент. Вы всегда с нами".

Берлускони купил "Милан" в феврале 1986 года и продал контрольный пакет акций клуба летом 2016-го. За этот период команда восемь раз стала победителем чемпионата Италии, шесть раз выиграла суперкубок страны, пять раз победила в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА и один раз - в Кубке Италии.

Соболезнования в связи с кончиной Берлускони также выразила итальянская "Монца", владельцем которой он был с сентября 2018 года. На тот момент команда выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Весной 2022 года клуб впервые вышел в элитный дивизион национального первенства, в дебютном сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице.