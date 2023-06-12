Глава FIGC Гравина: Берлускони изменил историю итальянского футбола

Бывший владелец "Милана" умер в понедельник на 87-м году жизни

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сильвио Берлускони был настоящим победителем, он изменил историю итальянского футбола и оставил четкий след в развитии мира. Такое мнение в понедельник высказал президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Берлускони умер в понедельник на 87-м году жизни.

"Сильвио Берлускони изменил историю итальянского футбола, он был победителем, сумевшим оставить четкий и неразрывный след в развитии нашего мира, - сказал Гравина. - Его вклад в виде страсти, инноваций и инвестиций был основополагающим для утверждения нашего движения на международном уровне".

Берлускони был владельцем итальянского "Милана" с 1986 по 2016 год. За этот период команда восемь раз стала победителем чемпионата Италии, шесть раз выиграла суперкубок страны, пять раз победила в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА и один раз - в Кубке Италии. В сентябре 2018 года Берлускони стал владельцем "Монцы", которая на тот момент выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Весной 2022 года клуб впервые вышел в элитный дивизион национального первенства, в дебютном сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице.