Российских скалолазов начнут допускать к международным стартам с 2024 года

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе

ТАСС, 12 июня. Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба IFSC.

Российские и белорусские скалолазы будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. При этом они должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.

"Решение исполнительного совета IFSC основано на рекомендациях целевой группы, представленных 7 июня и в которых говорится о принципах разделения спорта и политики и участия всех спортсменов в соревнованиях, - говорится в сообщении пресс-службы. - Рекомендации были даны после месячного периода консультаций, в ходе которых были проведены встречи с комиссией спортсменов IFSC и широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов крупных соревнований. Комиссия спортсменов IFSC и национальные федерации были проинформированы об этом решении во время телефонной конференции на прошлой неделе".

В организации отметили, что представители правительств России и Белоруссии и должностные лица из этих стран по-прежнему не могут посещать соревнования Международной федерации спортивного скалолазания, а на территории государств не будут проходить мероприятия под эгидой IFSC. Также официальные лица, включая судей, не будут допускаться до турниров организации.

2 марта 2022 года Международная федерация спортивного скалолазания отстранила от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, а также отменила все соревнования в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. 4 марта IFSC отстранила от работы в комиссиях и рабочих группах всех представителей Федерации скалолазания России и Белорусской федерации альпинизма.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.