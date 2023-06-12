Чесноков: Джокович может превзойти свой рекорд по победам на турнирах Большого шлема

На данный момент на счету сербского теннисиста 23 титула победителя турниров Большого шлема - лучший показатель в мужском одиночном разряде

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович имеет хорошие шансы превзойти свой рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Roland Garros - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Сербский теннисист в 23-й раз выиграл турнир Большого шлема, что является рекордом в мужском одиночном разряде.

"Потрясающий был финал, я очень хотел, чтобы Рууд выиграл хотя бы один сет, но у него не получилось. Качество игры было потрясающим, Джокович играл на пределе своих возможностей. Если бы он один или два мяча проиграл в определенный момент, то матч мог бы сложиться в пользу Рууда", - сказал Чесноков.

"Выиграть 23 турнира Большого шлема - это что-то нереальное. Когда спортсмен выигрывает хотя бы один, это уже феноменально, а здесь 23 победы. Я думаю, он может побить этот рекорд и пойти дальше, он сейчас находится в отличной физической форме, у него очень хорошие шансы", - добавил собеседник агентства.