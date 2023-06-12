Чемпионка Белоруссии видит необходимость в совместном турнире с легкоатлетами из России

На данный момент спортсмены из этих стран отстранены от участия в международных соревнованиях

ТВЕРЬ, 12 июня. /ТАСС/. Проведение совместного турнира сильнейших российских и белорусских легкоатлетов в сегодняшней ситуации стало бы отличной альтернативой международным соревнованиям, на которые спортсмены из этих стран пока не имеют доступа. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала многократная чемпионка Белоруссии в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова.

"Я давно предлагаю провести в Минске большой совместный турнир с участием всех сильнейших спортсменов Белоруссии и России, - сказала Мирончик-Иванова. - Это был бы старт с очень сильной конкуренцией и потрясающей атмосферой. У нас бы получился альтернатива международным турнирам, идеальный вариант, считаю".

"Мне очень плохо без международных стартов, что напрямую отражается и на моих результатах. Мои болельщики продолжают ждать от меня далеких прыжков, но в отсутствие сильной внутренней конкуренции и без эмоций от участия в турнирах за рубежом мне тяжело", - добавила спортсменка.

Международная ассоциация легкоатлетических федерации в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине приняла решение отстранить россиян и белорусов от турниров под своей эгидой. "Но в любых обстоятельствах нужно настраиваться на результат и быть готовыми ко всему. Я надеюсь, что будет найден выход из этой ситуации - либо внутри своей национальной федерации, либо нас полностью вернут на международные старты", - добавила Мирончик-Иванова.

12 июня в Твери проходит международный турнир по прыжкам в длину и с шестом Athletics League. В состязаниях прыгуний в длину Мирончик-Иванова заняла второе место с результатом 6,46 м. Победа досталась россиянке Екатерине Левицкой (6,50 м), бронза - ее соотечественнице Светлане Антошиной (6,32).

"Сегодня у меня был первый старт в летнем сезоне, поэтому результат не очень сильно волновал, так как я обычно подхожу к оптимальной форме уже на второй-третий турнир. Мы решили начать попозже, чтобы суметь хорошо выступить в конце июля на чемпионате страны. Мне очень понравилась организация соревнований в Твери, публика всех горячо поддерживала", - заключила спортсменка из Белоруссии, имеющая на своем счету бронзу чемпионата мира 2011 года.