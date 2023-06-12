Чичерова считает неправильным осуждать спортсменов, согласившихся на нейтральный флаг

В качестве примера олимпийская чемпионка в прыжках в высоту привела российских дзюдоистов и тхэквондистов, которые недавно выступили на чемпионатах мира в нейтральном статусе

ТВЕРЬ, 12 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены, принявшие решение выступать на международных стартах под нейтральным флагом, не заслуживают осуждения. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова.

"Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту и возможность выступить на главном старте их жизни, - считает Чичерова. - И спортсмен сам должен выбирать, готов ли он выступать на международных стартах на предложенных ему условиях".

"Недавно прошли чемпионаты мира по тхэквондо и дзюдо, куда россияне поехали под нейтральным флагом и завоевали там медали. Поэтому считаю, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, а осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя. Он имеет право выйти на старт и делать то, что у него лучше всего получается в жизни", - добавила собеседница ТАСС.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

12 июня Чичерова, объявившая о завершении карьеры в конце 2022 года, приехала в качестве почетного гостя в Тверь на международный турнир по прыжкам в длину и с шестом Athletics League.

"Я очень благодарна людям, которые организовали этот спортивный праздник и проводят его на протяжении четырех последних лет. В Твери работает прекрасная команда единомышленников во главе с Романом Маренковым. Они отлично понимают, насколько важно проводить такие мероприятия, реально популяризирующие легкую атлетику", - заключила Чичерова.