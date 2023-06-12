Кучаев назвал серебряные медали РПЛ и победу в кубке приемлемым итогом сезона для ЦСКА

Полузащитник добавил, что всегда хочется большего

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Завоевание серебряных медалей чемпионата России и победа в кубке страны являются приемлемым результатом для московского футбольного клуба ЦСКА по итогам завершившегося сезона. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в понедельник высказал полузащитник столичной команды Константин Кучаев.

В воскресенье ЦСКА в серии пенальти победил "Краснодар" в суперфинале Фонбет - Кубка России.

"Конечно, важно и приятно, что мы завоевали трофей, отличные эмоции, - сказал Кучаев. - Серебряные медали в чемпионате плюс кубок - вполне приемлемый итог сезона, хотя, разумеется, всегда хочется большего. Поздравляю всех наших болельщиков с этой победой".

Полузащитник подвел личные итоги сезона. "Для меня самое главное - играть и приносить пользу команде. С игровым временем были определенные проблемы, но это только заставляет больше работать, доказывать на тренировках", - сказал он.

В турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги ЦСКА занял второе место с 58 очками. Московский клуб отстал от петербургского "Зенита" на 12 очков. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России.