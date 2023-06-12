Шахматисты Карлсен и Непомнящий примут участие в Кубке мира

У женщин выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, а также представляющая Швейцарию Александра Костенюк

ТАСС, 12 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие в Кубке мира. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В число участников также вошел лидер мирового рейтинга, 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. На данный момент подтверждено участие 146 из 206 участников в мужском турнире. Пресс-служба FIDE не сообщила, подтвердил ли участие в соревнованиях действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь.

В женском турнире примут участие Александра Горячкина, Екатерина Лагно, а также представляющая Швейцарию Александра Костенюк, которая выиграла предыдущий Кубок мира. По состоянию на 12 июня подтверждено участие 71 из 103 участниц Кубка мира.

Кубок мира пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку. Общий призовой фонд составит $2,5 млн. Три лучших игрока по итогам турнира получат право на участие в турнире претендентов на мировую шахматную корону 2024 года.