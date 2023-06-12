Алаев рассказал, что сдал все документы на визу для участия в исполкоме УЕФА

Глава РПЛ пропустил первое заседание комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу в апреле из-за отсутствия визы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги, председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев сдал все документы на визу для участия в заседании исполнительного комитета УЕФА. Об этом Алаев рассказал ТАСС в понедельник.

7 июня Алаев сообщил журналистам, что получил приглашение на заседание исполкома УЕФА, который пройдет 28 июня. Алаев планирует посетить исполком как глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

"Визу еще не получил, но планирую, - сказал Алаев. - Документы все сдал, находятся на рассмотрении. Надеюсь, все будет успешно и приму участие в исполкоме".

25 апреля прошло первое заседание комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, но Алаев пропустил его из-за отсутствия визы.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.