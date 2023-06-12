Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде при условии допуска с 2024 года

В понедельник исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям начиная с 2024 года

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские скалолазы не смогут отобраться на Олимпийские игры в Париже в случае начала процесса их допуска к соревнованиям в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал в понедельник президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

В понедельник исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации начиная с 2024 года.

"Мы не согласны с таким положением дел и считаем, что если решение уже принято, то процедура могла стартовать прямо сейчас. Какой бы то ни было реальной необходимости ожидания 2024 года нет, нет никаких глобальных процессов, для запуска которых IFSC нужно еще полгода. В то же время могу отметить, что в нынешней ситуации диалог с IFSC не утерян, он есть, и поэтому мы ждали совершенно других решений", - сказал Бычков.

"К сожалению, на практике даже мартовские рекомендации МОК [Международного олимпийского комитета] по отношению к скалолазам не выполнены. По сути, нас просто лишили возможности участвовать в Олимпиаде в Париже, это прямое нарушение Олимпийской хартии. Мы находимся в постоянном контакте с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ, вместе мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы наши спортсмены участвовали в международных стартах и имели возможность без дискриминации представлять Россию на главных соревнованиях", - добавил собеседник агентства.

Также он рассказал об отборочных соревнованиях к Олимпиаде. "Исходя из временных рамок допуска, наши ребята пропустят весь отборочный цикл на Олимпийские игры - 2024. Первые два этапа - чемпионаты мира и Европы - пройдут в этом году, на первую половину 2024 года запланирован квалификационный турнир, но приглашения туда будут распределяться по международному рейтингу по итогам сезона 2023 года. Есть ли какая-то минимальная возможность, что ситуация изменится? IFSC оставляет за собой право в любой момент принять новое решение по параметрам допуска", - отметил Бычков.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.