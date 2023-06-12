Прыгун с шестом Волков заявил, что не жалеет о переезде из России в Белоруссию

Спортсмен представляет Белоруссию с 2021 года

ТВЕРЬ, 12 июня. /ТАСС/. Выросший в Иркутске прыгун с шестом Матвей Волков не испытывает разочарований по поводу переезда из России в Белоруссию, который состоялся летом 2020 года. Об этом 19-летний спортсмен сообщил ТАСС в понедельник.

"Абсолютно не жалею [о переезде], - сказал Волков. - В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу".

Волков, никогда не выступавший за сборную России, переехал вместе с родителями в Минск летом 2020 года. В 2021 году он получил право выступать за Белоруссию на международных стартах и в августе того же года стал победителем юниорского чемпионата мира (до 20 лет) в Найроби. В марте 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций после обострения ситуации на Украине приняла решение отстранить россиян и белорусов от турниров под своей эгидой.

"Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования - мне не важно", - ответил собеседник ТАСС на вопрос об отношении к тому, что пока не может выступать на международных стартах.

12 июня Волков с результатом 5,71 метра выиграл турнир в Твери, опередив по попыткам россиянина Тимура Моргунова, ставшего вторым. "Так высоко я никогда не начинал, поэтому сегодняшний результат, конечно, можно назвать неплохим. Я думаю, что в течение сезона все утрясется, и можно будет планировать прыжки на 5,80 м и выше. Самочувствие у меня хорошее, с каждым последующим стартом я буду все более уверенным в себе, и тогда все пойдет намного лучше", - добавил собеседник ТАСС.

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"Следующий старт у меня будет в Чебоксарах 17 июня, и вообще сейчас планирую выступать только в России, в Белоруссии только один старт буквально будет", - заключил Волков.