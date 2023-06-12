Команда "Кузня" стала победителем турнира по фиджитал-единоборствам в Казани

Второе место заняла белорусская команда MMA Academy, третье - бразильская GOR MMA

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Российская команда "Кузня" одержала победу на турнире по фиджитал-единоборствам на Седьмых фиджитал-играх в Казани. Соревнования прошли в понедельник.

По итогам турнира "Кузня", которую представляли Яков Екимов и Владислав Сукаленко, набрала 23 очка. Второе место с 21 очком заняла белорусская команда MMA Academy, за которую выступали Ян Сасковец и Валерий Дашкевич. Тройку лучших замкнула бразильская GOR MMA (17 очков), представителями которой были Лукас Насименто и Аримарсель де Соуза Сантос.

Каждый поединок турнира по фиджитал-единоборствам состоял из двух частей: на фиджитал-этапе участники соревновались в игре Mortal Combat, а затем выявляли сильнейшего в поединке по правилам смешанных единоборств (MMA). Очки, полученные в обеих категориях, суммировались. Общий зачет формировался по итогам выступлений обоих участников каждой команды.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря 2022 года (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface), седьмой проходит с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, гонки дронов).

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.