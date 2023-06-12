Победитель турнира по фиджитал-единоборствам рассказал о подготовке к соревнованиям

Победу на соревнованиях в Казани одержала команда "Кузня", которую представляли Владислав Сукаленко и Яков Екимов

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Участник команды "Кузня", победившей на турнире по фиджитал-единоборствам на Седьмых фиджитал-играх в Казани, Владислав Сукаленко проводил тренировки перед соревнованиями не только в спортзале, но и за консолью. Об этом он рассказал журналистам в понедельник.

По итогам турнира "Кузня", которую представляли Сукаленко и Яков Екимов, набрала 23 очка. Каждый поединок турнира по фиджитал-единоборствам состоял из двух частей: сперва участники соревновались в игре Mortal Combat, а затем выявляли сильнейшего в поединке по правилам смешанных единоборств (MMA).

"У меня неделю назад был бой в Казахстане. Мне сказали: "Придержи вес, придется еще немного поиграть в Mortal Kombat". Если говорить честно, я не любитель всего этого, но я ежедневно тренировался. Утренняя тренировка по ММА, в обед приходил домой, пару часиков в день играл [в приставку], может, даже меньше, потом шел на вечернюю тренировку. Совмещал диджитал-часть и практику", - сказал Сукаленко.

Боец отметил, что впервые принимал участие в фиджитал-соревнованиях. "Эмоции только положительные, крутой формат. Но главный настрой у меня на бой был", - сказал Сукаленко.

Седьмые фиджитал-игры проходят в преддверии "Игр будущего", которые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.