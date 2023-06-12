Умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев

Ему было 70 лет

ТАСС, 12 июня. Олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев умер на 71-м году жизни. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил его сын Иван Зайцев.

"До свидания, папа. Хорошего тебе пути, отдохни, если сможешь", - написал он.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выразила соболезнования родным и близким Зайцева и назвала его смерть невосполнимой потерей для всего волейбольного сообщества. "ВФВ с глубоким прискорбием извещает, что на 71-м году ушел из жизни прославленный спортсмен, чемпион московской Олимпиады, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира, многолетний капитан волейбольного клуба "Автомобилист", заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Алексеевич Зайцев. Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, что Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем. ВФВ выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича, а также его друзьям и воспитанникам, для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата", - говорится в заявлении федерации.

В составе сборной СССР Зайцев также становился серебряным призером Олимпийских игр 1976 и 1988 годов. Также он дважды выигрывал чемпионат (1978, 1982) и дважды - Кубок мира (1977, 1981), был семикратным чемпионом Европы (1971, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985).

В период игровой карьеры Зайцев выступал за ленинградский "Автомобилист", итальянские клубы "Сполето", "Агридженто", "Читта-ди-Кастелло" и швейцарский "Лугано". В составе "Автомобилиста" он дважды становился победителем Кубка обладателей кубков европейских стран (1982, 1983) и один раз - обладателем Кубка СССР (1983). Зайцев возглавлял молодежную сборную России, калининградский "Динамо-Янтарь", воронежский "Кристалл", работал тренером в белгородском "Белогорье", в сборной России.