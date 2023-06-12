Тетюхин назвал олимпийского чемпиона 1980 года по волейболу Зайцева своим кумиром

Вячеслав Зайцев умер на 71-м году жизни

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Победитель Олимпиады 2012 года Сергей Тетюхин назвал своим кумиром олимпийского чемпиона 1980 года Вячеслава Зайцева и считает, что его смерть стала трагедией для волейбола. Об этом Тетюхин рассказал в понедельник ТАСС.

О смерти Зайцева стало известно 12 июня. Победителю Олимпиады 1980 года в Москве было 70 лет.

"Это кумир моего детства, у меня его фотография висела над кроватью, мы дружили все эти годы. Это трагедия для волейбола, для всех, кто знал [Зайцева]. Такие люди уходят, для истории это печально. Конечно, это великий человек для мирового спорта", - сказал Тетюхин.

В составе сборной СССР Зайцев также становился серебряным призером Олимпийских игр 1976 и 1988 годов. Он по два раза выигрывал чемпионат (1978, 1982) и Кубок мира (1977, 1981), был семикратным чемпионом Европы (1971, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985).