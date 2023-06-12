Кондра назвал Зайцева уникальным человеком и волейболистом

Вячеслав Зайцев умер в понедельник на 71-м году жизни

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вячеслав Зайцев был настоящим лидером сборной СССР по волейболу, ставшей победителем Олимпиады 1980 года в Москве, а также был уникальным и добрым человеком. Об этом ТАСС в понедельник рассказал бывший партнер Зайцева по сборной СССР Владимир Кондра.

Зайцев умер 12 июня на 71-м году жизни.

"Сегодня буквально увидел фотографии, где Слава мне пасует, а я нападаю, - сказал Кондра. - Слава был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть, он все видел. Это был уникальный человек, добрый. Был настоящим лидером и капитаном команды. Очень жаль, что так. Наша олимпийская команда постепенно сокращается".

В составе сборной СССР Зайцев также становился серебряным призером Олимпийских игр 1976 и 1988 годов. Он дважды выигрывал чемпионат мира и дважды - Кубок мира, был семикратным чемпионом Европы.